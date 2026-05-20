موسم عيد الأضحى 2026.. محمد رمضان وعز وكريم عبد العزيز وأحمد داود في مواجهة سينمائية قوية |تقرير

تستعد دور العرض السينمائية لموسم عيد الأضحى 2026 لاستقبال منافسة قوية بين عدد من أبرز نجوم السينما فى مصر، ومن المقرر أن يشهد الموسم تنوعًا كبيرًا فى الأعمال ما بين الأكشن والتشويق والكوميديا والدراما ، وسط ترقب جماهيري.

محمد رمضان يعود إلى السينما بفيلم «أسد» بعد غياب 3 سنوات

ويعود الفنان محمد رمضان إلى المنافسة السينمائية من جديد عبر فيلم «أسد»، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن شاشة السينما.

والتى تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي تشويقي خلال القرن التاسع عشر، حيث يجسد رمضان شخصية «أسد» العبد المتمرد الذي تنقلب حياته بعد دخوله في قصة حب ممنوعة، لتبدأ سلسلة من الصراعات والمواجهات.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم، من بينهم رزان جمال، علي قاسم، كامل الباشا، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة وعمرو القاضي، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش، والفيلم من تأليف شيرين دياب ومحمد دياب وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.

«7 Dogs» يجمع أحمد عز وكريم عبد العزيز في مواجهة أكشن



ويدخل النجمان أحمد عز وكريم عبد العزيز منافسات عيد الأضحى ايضا بفيلم «7 Dogs»، الذي ينتمي لأعمال الأكشن والتشويق.

وتدور أحداث الفيلم حول عميل الإنتربول «خالد العزازي» الذي يجسده أحمد عز، ويتعاون مع «غالي أبو داود» الذي يؤدي دوره كريم عبد العزيز، في مواجهة شبكة دولية لتجارة المخدرات وسط العديد من المطاردات والأزمات.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، من بينهم ناصر القصبي، تارا عماد، سيد رجب، هنا الزاهد، هالة صدقي وساندي بيلا.

أحمد حاتم ينافس بـ «الكلام على إيه»

كما يشارك الفنان أحمد حاتم في سباق الموسم بفيلم «الكلام على إيه»، الذي يأتي في إطار كوميدي تشويقي.

وتدور أحداث العمل حول أربع زيجات تبدأ في ليلة واحدة، قبل أن تتحول إلى سلسلة من المواقف غير المتوقعة والتحديات التي تواجه كل زوجين بسبب اختلاف الظروف والأزمات المحيطة بهم.

أحمد داود بفيلم «إذما» المأخوذ عن رواية شهيرة

ويخوض الفنان أحمد داود المنافسة أيضًا من خلال فيلم «إذما» بمشاركة الفنانة سلمى أبو ضيف، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والتي صدرت عام 2020 وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا.