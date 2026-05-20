45 غرزة في يده.. شقيقة المطرب مسلم تتهم زوجته بالاعتداء عليه

أثارت شقيقة المطرب مسلم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهام زوجته يارا تامر، بالتسبب في إصابته بجرح في يده استدعى خضوعه لـ45 غرزة.

وقالت شقيقة مسلم خلال بث مباشر عبر تطبيق تيك توك إن زوجة الفنان قامت بالاعتداء عليه باستخدام زجاجة، ما أدى إلى إصابته بجرح عميق في يده.

وأضافت: يارا فتحت إيده 45 غرزة بعد ما كسرت إزازة وعورته بيها، ومحدش يعرف إيه السبب اللي خلاها تعمل كده”.

كما طالبت شقيقة المطرب مسلم، زوجته بالخروج في بث مباشر لإثبات عدم صحة الاتهامات، قائلة: لو عايزة تنفي، تطلع تورينا إيده لايف وتأكد إنها سليمة وإنها معملتش كده.

وتصدرت الأزمة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط تفاعل واسع من الجمهور وتساؤلات حول حقيقة ما حدث بين الطرفين.