الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلم يطلق أغنيته الخامسة "طال بعدك" من ألبوم "وحشاني"

تقى الجيزاوي

أطلق المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، فيديو كليب أغنيته الجديدة "طال بعدك"، وهي الأغنية الخامسة، وتأتي استكمالا لأغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "وحشاني"، ويضم 10 أغنيات متنوعة، بها أنماط وأشكال موسيقية مختلفة.. أغنية "طال بعدك"، كلمات، أحمد عزب، وألحان كامل الجندي، وتوزيع موسيقى، اسلام شوقي، ومن إخراج كريم رفعت، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".


يقدم مسلم فى أغنية "طال بعدك" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن ألمه وحزنه الشديد بسبب ابتعاد حبيبته عنه، وشعوره بإحساس صعب، يعجز بسببه على نسيانه.
يذكر أن مسلم كان قد طرح منذ فترة أغنية "سحابة صيف"، كلمات، محمود عادل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر إسلام الأزرق، وأيضا طرح أغنية "بنلف وندور"، كلمات، وألحان مسلم، وتوزيع موسيقى، مهيب سليط، وأيضا أغنية "ماتتحبيش"، كلمات،حسام سعيد وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر، محمد ياسر، وأغنية "على كل حال"، كلمات، زياد ياسر، وألحان مصطفى يسري، وتوزيع موسيقى، وميكس وماستر، تيام طارق.. تقول كلمات أغنية "طال بعدك":..
    

طال بعدك عني و لو فاكر ، دا ماكانش كلامك
دا انا عيشتها ليك ، عيشت مقاسمك ف جميع احلامك
دلوقتي انا اقصى طموح ليا ، تتعاد ايامك

ولا قادر انسى ولا الايام عرفت ترضيني
قولي انت ازاي ارتاح لو روحي ، بعيد عن عيني
والله دا ظلم كبير ليا ، لو هانوا سنيني

عمال توحشني يوم عن يوم في قلبي و لسا على بالي
و لسا ماجيتش على بالك كإني غريب و مش غالي
عرفت القسوه امتى و فين ، تعالى و شوفني من غيرك
مجرد بس اشوف صورتك بتنزل دمعتي قصادها
خساره فراقنا ، و خسارتك مفيش انسان يعوضها
كفايه كلام زمان بينا ، لا يمكن اقوله انا لغيرك

من بعد ما كنت حياتك ، فجأه ، بقيت مش فيها
من بعد الفرحه حياتي ، خلاص ، الحزن ماليها
انا وحدي ، ماحيلتيش غير ذكرى ، بتونس بيها

لكن اصعب حاجه اتخيل ، ييجي غيري مكاني
و تحب جديد و تعيش وقتك عادي و تنساني
قولي انك فاكر ، قولي اننا راجعين من تاني

عمال توحشني يوم عن يوم في قلبي و لسا على بالي
و لسا ماجيتش على بالك كإني غريب و مش غالي
عرفت القسوه امتى و فين ، تعالى و شوفني من غيرك
مجرد بس اشوف صورتك بتنزل دمعتي قصادها
خساره فراقنا ، و خسارتك مفيش انسان يعوضها
كفايه كلام زمان بينا ، لا يمكن اقوله انا لغيرك

