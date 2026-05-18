مسلم يثير الجدل برساله غامضة: خلصت

أثار المطرب الشعبي مسلم الجدل برسالة غامضة شاركها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتب مسلم عبر خاصية الاستوري :خلصت مع خلفيه سوداء ،مما أثار قلق و حيرة متابعية.

يذكر ان ردت ضحى طليقة المطرب الشعبي مسلم على أخر التصريحات التى أدلى بها عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بأنه يدفع نفقة ابنه.

ونشرت طليقة مسلم، صورا لمستندات قضايا حررتها ضده منها محضر تبديد، وعلقت: «اللى بيقول بيدفع نفقة ابنه أنا عملاله حجز على عفش بيته ومنزلاه جنحه تبديد منقولات وقريب جدا حبس ومنع من السفر».

رد المطرب مسلم

جاء ذلك بعدما نشر المطرب الشعبي مسلم، بثًا مباشرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، رد من خلاله على هجوم طليقته ضحى عليه، بعد أزمة النقفة.

ونفى مسلم، ما قالته طليقته ضحى، بأنه لا يقوم بالإنفاق على ابنتهما، مؤكدًا أنه يدفع لها 200 ألف جنيه كل 5 أشهر، ولديه مستندات عند محاميه تثبت ما يقول.

واستنكر مسلم، تدخل البعض في حياته الخاصة وقال إنه مطرب ولا يجب محاسبته إلا على أعماله الفنية فقط.