بعد أزمة النفقة مع طليقته.. مسلم وزوجته يلفتان الأنظار والجمهور يعلق: بقيتوا شبه بعض

شاركت يارا تامر زوجة المطرب مسلم أحدث ظهور لهما بإطلالة مميزة وسط أجواء رومانسية في مركب وسط البحر .

ونشرت يارا الصور و علقت :" عمري ما حبيت قبليكي في إشارة لزوجها مسلم ".



ردت ضحى طليقة المطرب الشعبي مسلم على أخر التصريحات التى أدلى بها عبر حسابه على تطبيق انستجرام، بأنه يدفع نفقة ابنه.

ونشرت طليقة مسلم، صورا لمستندات قضايا حررتها ضده منها محضر تبديد، وعلقت: «اللى بيقول بيدفع نفقة ابنه أنا عملاله حجز على عفش بيته ومنزلاه جنحه تبديد منقولات وقريب جدا حبس ومنع من السفر».

رد المطرب مسلم

جاء ذلك بعدما نشر المطرب الشعبي مسلم، بثًا مباشرًا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، رد من خلاله على هجوم طليقته ضحى عليه، بعد أزمة النقفة.

ونفى مسلم، ما قالته طليقته ضحى، بأنه لا يقوم بالإنفاق على ابنتهما، مؤكدًا أنه يدفع لها 200 ألف جنيه كل 5 أشهر، ولديه مستندات عند محاميه تثبت ما يقول.

واستنكر مسلم، تدخل البعض في حياته الخاصة وقال إنه مطرب ولا يجب محاسبته إلا على أعماله الفنية فقط.

طليقة مسلم

كانت ضحى -طليقة المطرب الشعبي مسلم- نشرت ستوري جديدا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، بعد أزمة النفقة الأخيرة.

وكتبت طليقة مسلم: «معنديش أى مشكلة نطلع اسكرينات لبعض ونشوف مين فينا الغلطان بس أنا مش هعمل كده لأن مش هبرر لنفسي إن أنا كويسة ولا وحشة لحد، أنا ليا ابنى ويتصرف عليه بالقانون وغصب عن أى حد.. یعنی مش مشكله اطلع وحشة أهم حاجة ابنی».

وكانت طليقة مسلم، نشرت بثا مباشرا عبر حسابها بتطبيق انستجرام، استغاثت فيه من تراكم الديون عليها بسبب مرورها بأمور مادية صعبة وعدم مقدرتها الصرف على طفلها.

أثار المطرب مسلم حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية خلال حفله الأخير، ما دفع البعض لانتقاد اختياره للملابس ووصفها بالغريبة، بينما دافع آخرون عن حريته في التعبير عن نفسه.

أوضح مسلم في تصريحات لموقع “صدى البلد” أن ما يرتديه ليس جديدًا عليه، مؤكدًا أن هذا الأسلوب جزء من شخصيته الفنية منذ بداية مشواره. وقال: «أنا فنان وعندي ستايل خاص بيا، وطول عمري بلبس لبس مختلف.