الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بشرة خير.. الفراخ تسجل انخفاضا كبيرا | أسعار الدواجن الآن

الدواجن
الدواجن
يبحث المواطنون عن أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي لأنها جزء أساسي من وجبات المصريين ويترتب عليها تحديد ميزانية الأسرة المصرية.

أعلنت الشعبة العامة للدواجن انخفاض أسعار الفراخ اليوم الاثنين 27-4-2026 وفق آخر تحديثات في سعر الكيلو في بورصة الدواجن والمحال.

انخفاض سعر الفراخ

انخفض سعر الفراخ الساسو عن تعاملات أمس، وتراوح سعر الكيلو ما بين 96 و110 للبيع في المحال التجارية حسب المنطقة السكنية.

سعر كيلو الفراخ اليوم

شهدت أسعار الدواجن انخفاضاً نسبياً وجاء متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في المزارع  84 جنيها، بينما تراوح سعرها في السوق  المحلية للمستهلك بين 90 - 100 جنيه، ويختلف السعر وفق المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن.

الدواجن

سعر الفراخ الساسو

وتراجع سعر الفراخ الساسو اليوم الأثنين 27 أبريل 2026 حيث سجل متوسط أسعار الفراخ الساسو للجمل في المزارع 95- 96 جنيها، ويتراوح سعر بيع القطاعي للمستهلك بين 94 - 110 جنيهات، ويختلف السعر وفق المنطقة السكنية.


سعر الفراخ البلدى

سعر الدواجن


وصلت سعر الفراخ البلدي في السوق للمواطنين بين 118 - 126 جنيها، حسبي المنطقة السكنية التي يقطن بها المواطن.

أسعار الرومى اليوم
 

سجلت  أسعار الرومى اليوم ما بين 140 و150 جنيها للكيلو فى السوق المحلية.


أسعار البط اليوم


وتراوحت أسعار البط اليوم بين 130 و140 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم


وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية بين 19 و20 جنيها.

أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض اليوم الإثنين 27-4-2026 لتتراوح بين 88 و90 جنيها للطبق بالمزرعة ويصب البيض للمستهلك بسعر 105 جنيهات للطبق الأبيض وهو نفس سعر بيع طبق البيض اليومين الماضيين.
ووصل سعر طبق البيض الأحمر 110 جنيهات للمستهلك.

وسجلت أسعار البيض البلدى 115 جنيها للطبق في الأسواق.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ البلدى الفراخ البيض

