بورصة الدواجن الآن.. مفاجأة فى أسعار الفراخ والبانيه اليوم السبت

شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 25 إبريل استقرارا لحوظا بالبورصة والأسواق ، وذلك بعد تذبذب فى الأسعار دام لأسابيع مابين ارتفاع وانخفاض، إلا أنها أرتفعت خلال الأيام الأخيرة ثم استقرت على هذا الارتفاع.

أسعار الدواجن اليوم



وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة للارتفاع ووصل سعر الكيلو إلي 82 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 75 جنيها منذ أيام ، وتصل للمستهلك بسعر 92 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 67 جنيها للكيلو وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

كما وصل سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 97 جنيها بعدما كان سعرها 110 جنيهات وتصل للمستهلك 105جنيهات.

كذلك استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 120 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 260 لـ 210 جنيهات في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 90 لـ 100 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 110 جملة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 117جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها



من جانبه ، أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن القطاع يشهد خلال العام الجاري فائضًا في الإنتاج يتجاوز احتياجات السوق المحلي، وهو ما دفع الاتحاد للتحرك لتصريف الفائض لضبط السوق وتحسن الأسعار وعدم انهيارها .

تصدير الدواجن

وأوضح العناني في بيان صحفي اليوم أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة على توريد كميات من الدواجن المجمدة، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وسحب الفائض من السوق، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على توريد كميات مبدئية تبلغ 1050 طنًا، قامت خمس شركات بتنفيذها بعد استيفاء كافة الاشتراطات الفنية وإجراء التحاليل اللازمة، مع وجود توجه لزيادة هذه الكميات خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف التصدير، كشف العناني عن نجاح الجهود في فتح السوق القطري أمام الدواجن المصرية، حيث تحركت بالفعل أول شحنة تصديرية اليوم بواقع 10 حاويات، موضحًا أن سعة كل حاوية تصل إلى 30 طنًا، بما يعكس حجم الشحنة وأهميتها كبداية فعلية لعودة الصادرات المصرية إلى السوق القطري، بعد الانتهاء من تنسيق واعتماد كافة المستندات المطلوبة بين الجانبين.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن فتح السوق القطري يتيح الفرصة أمام أي منتج مصري يمتلك تعاقدات تصديرية للتوسع في هذا السوق، في ظل وضوح الإجراءات والمتطلبات اللازمة للتصدير، لافتًا إلى أن الاتحاد يجري حاليًا مفاوضات مع شركات في دولة الكويت لبدء تصدير شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.