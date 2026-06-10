ربنا ينتقم منك يا حرامي.. تحرك قانوني من شمس البارودي ضد منتحل صفتها على فيسبوك

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تعرضها لسرقة اسمها ومحتواها من قبل بعض الصفحات غير الرسمية، معبرة عن استيائها الشديد من هذا الأمر، مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى القضاء لاسترداد حقها ومحاسبة من وصفتهم بـ“المتحايلين”، مطالبة الجمهور بعدم الانسياق وراء الصفحات المزيفة.

وكتبت شمس البارودي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: للدرجة دي الكذب والاحتيال دي مش صفحتى يا سارقي الاسم والمحتوى، حسبي الله ونعم الوكيل يا حرامي، ربنا ينتقم منك، أنا صفحتي بنفس الاسم، ولكن الصورة لقطتي نايمة على المصحف، بتاكلوا حرام وتصرفاتكم حرام يا حرامية ربنا ينتقم منكم والقضاء يأخذ حقي"

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

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