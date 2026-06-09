أكلي زي العصافير.. شمس البارودي تكشف عن النظام الغذائي الذي تتبعه

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، أنها تحرص على اتباع نظام غذائي بسيط ومتوازن في حياتها اليومية، موضحة أنها تفضل الأكل بكميات قليلة.

وقالت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”، “أنا نظامي في الطعام اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان أكلي زي العصافير، بس ساعات بحسب المود”.

وأضافت أنها تتناول اللحوم أحيانًا وبشكل محدود، مثل الدجاج واللحوم والأسماك، مشيرة إلى أنها تهتم باختيار أنواع معينة من الدواجن المتوفرة في السوق.

وأوضحت أنها تفضل نوعي “مافازا” و“سلسبيل” من الدواجن باعتبارهما من الأفضل من وجهة نظرها، مؤكدة أنها تعتمد عليهما بشكل أساسي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على قناعتها الشخصية بنظامها الغذائي، مطالبة بعدم الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة أو تفسير اختياراتها الغذائية بشكل مبالغ فيه.

رحيل الفنان حسن يوسف بعد مسيرة حافلة من الأعمال الفنية

ورحل الفنان حسن يوسف عن عالمنا في أكتوبر 2024، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال السينمائية والدرامية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الفن المصري.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.