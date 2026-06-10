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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تعترض وتدمر 326 مسيرة أوكرانية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 326 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي مكثف استهدف مناطق واسعة في عمق الأراضي الروسية والمياه الإقليمية، بحسب قناة روسيا اليوم.


وقالت الوزارة في بيان: "في الفترة من الساعة 20:00 من 9 يونيو إلى 7:00 من 10 يونيو، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط 326 مسيرة أوكرانية فوق أراضي 22 مقاطعة روسية، شملت: بيلغورود، بريانسك، فولغوغراد، فورونيج، كورسك، كالوغا، ليبيتسك، نيجني نوفغورود، روستوف، ريازان، سامارا، ساراتوف، سمولينسك، أوريول، تفير، تولا، أوليانوفسك، إقليم كراسنودار، منطقة موسكو، جمهورية القرم، بالإضافة إلى البحر الأسود".

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة فلاديمير ألكسندر أفتاييف، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منطقتين ما أدى إلى اندلاع حريق في منشأتين للبنية التحتية دون وقوع إصابات بشرية.

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