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دون أضرار مادية .. الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دون أضرار مادية .. الجيش الأردني يعلن اعتراض 5 صواريخ إيرانية

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق في الأردن.

وأضاف الجيش الأردني أن حطام عملية الاعتراض سقط على الأراضي الأردنية لكنه لم يتسبب في أي إصابات أو أضرار مادية.


وفي سياق متصل، صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً باتجاه أهداف أمريكية في دول الخليج والأردن قد تم اعتراضها.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي تقارير عن أضرار أو إصابات جراء هذه الهجمات، وفي الوقت نفسه، أوضح المسئول أن الولايات المتحدة شنّت غارات جوية على نحو 20 هدفاً في إيران خلال الليل.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تتصدّى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجومًا ضد قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ردًا على موجات الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي ضد طهران، بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردًا على الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي في وقت سابق، والتي جاءت بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "هاجمنا الأسطول الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف الحرس الثوري أن برج اتصالات وخزانين للمياه في منطقة سيريك قد تضررا جراء الضربات الأمريكية، وهدد بـ"ردود أشد" إذا "استمرت العدائية الأمريكية".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إتمامها موجة من الضربات في إيران، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي.

الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ إيرانية القوات المسلحة الأردنية منطقة الأزرق

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