جيش الاحتلال يستهدف مرافق لـ حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية على مرافق تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفاً ستة مواقع في مدينة صور.



وأوضح البيان أن الغارات شملت منصات إطلاق محمّلة وجاهزة للاستخدام، ومواقع استخدمت لإطلاق طائرات مسيّرة انتحارية باتجاه القوات الإسرائيلية، إضافة إلى بنية تحتية أخرى وصفها بالإرهابية.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن سقوط 15 قتيلاً وإصابة أكثر من 40 شخصاً، وفق مصادر محلية، ما يعكس تصعيداً ملحوظاً يطال مناطق سكنية وعلى رأسها صور وضواحيها.

و من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيرتين أُطلقتا من جنوب لبنان باتجاه الأراضي المحتلة.