ليلة نارية بالشرق الأوسط .. واشنطن تشن 20 غارة جوية وتعلن إحباط الهجمات الإيرانية

صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى لوكالة رويترز بأن جميع الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران تقريباً باتجاه أهداف أمريكية في دول الخليج والأردن قد تم اعتراضها.

وأشار إلى أنه لم يتلق أي تقارير عن أضرار أو إصابات جراء هذه الهجمات، وفي الوقت نفسه، أوضح المسئول أن الولايات المتحدة شنّت غارات جوية على نحو 20 هدفاً في إيران خلال الليل.

يأتي ذلك بعد ما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تتصدّى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجومًا ضد قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ردًا على موجات الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي ضد طهران، بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردًا على الهجمات التي شنّها الجيش الأمريكي في وقت سابق، والتي جاءت بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "هاجمنا الأسطول الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.