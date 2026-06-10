واشنطن تعترف.. مسئول أمريكي: إيران أطلقت صواريخ باليسيتة على قواعدنا في الخليج والأردن

كشف مسؤول أمريكي، لموقع "أكسيوس" أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية وعدة طائرات مسيرة أخرى على قواعد أمريكية في البحرين و الكويت و الأردن.

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تتصدّى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجومًا ضد قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ردا على موجات الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي ضد طهران، بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردا على الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي في وقت سابق، والتي جاءت بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "هاجمنا الأسطول الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة".

وأضاف الحرس الثوري أن برج اتصالات وخزانين للمياه في منطقة سيريك قد تضررا جراء الضربات الأمريكية، وهدد بـ"ردود أشد" إذا "استمرت العدائية الأمريكية".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إتمامها موجة من الضربات في إيران، ردًا على إسقاط مروحية أباتشي.