تصريحات متناقضة.. واشنطن تتخبط بشأن حقيقة الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة

تناقضت ردود الأفعال الأمريكية، حول حقيقة الهجمات التي شنّها الحرس الثوري الإيراني ضد القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ردًا على الضربات التي شنتها واشنطن ضد طهران بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وأعلن مسئول أمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إيران أطلقت عدة صواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في أنحاء الشرق الأوسط فجر الأربعاء، وتم اعتراض معظمها وفقًا للتقييمات الأمريكية الأولية.

وأكد المسئول الأمريكي الذي لم يكشف هويته، عدم ورود أي تقارير عن وقوع إصابات بين الأمريكيين، أو عن أي أضرار لحقت بالقواعد الأمريكية في المنطقة جراء الهجمات الإيرانية.

وعلى النقيض من ذلك، أوضح مسئول أمريكي لـ"نيويورك تايمز" أن مزاعم الحرس الثوري الإيراني بتنفيذه 21 هجومًا على قواعد أمريكية في المنطقة فجر الأربعاء "عارية عن الصحة تمامًا".

يأتي ذلك بعد ما أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الأربعاء أن منظومات الدفاع الجوي تتصدّى حالياً لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، شن هجومًا ضد قاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن، ردًا على موجات الضربات التي وجهها الجيش الأمريكي ضد طهران، بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردًا على الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي في وقت سابق، والتي جاءت بعد إسقاط مقاتلة أباتشي بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "هاجمنا الأسطول الخامس في البحرين باستخدام طائرات مسيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مطالبة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.