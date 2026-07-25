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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السر الذي يختبئ أمام عينيك في كل رحلة.. لماذا تحتوي نافذة الطائرة على ثقب صغير؟

الطائرات
الطائرات
أمينة الدسوقي

في كل رحلة جوية، ينشغل معظم المسافرين بمشاهدة السحب أو التقاط الصور من نافذة الطائرة، لكن قليلين فقط يلاحظون وجود ثقب صغير أسفل النافذة وقد يبدو هذا الثقب للوهلة الأولى وكأنه عيب في التصنيع أو تفصيلة لا أهمية لها، إلا أن الحقيقة مختلفة تماما، إذ يقف وراءه تصميم هندسي بالغ الدقة يسهم في حماية الطائرة وركابها على ارتفاعات شاهقة.

تفصيلة صغيرة ودور حاسم في سلامة الرحلة

يعرف هذا الثقب باسم "فتحة التنفيس" أو "فتحة موازنة الضغط"، وهو عنصر أساسي في تصميم نوافذ الطائرات الحديثة ولا يسمح هذا الثقب بدخول الهواء إلى المقصورة أو خروجه منها كما يعتقد البعض، بل تتمثل مهمته في تنظيم فرق الضغط بين طبقات النافذة أثناء التحليق.

فعندما ترتفع الطائرة إلى آلاف الأمتار، ينخفض الضغط الجوي خارجها بشكل كبير، بينما يبقى الضغط داخل المقصورة عند مستوى مناسب لراحة الركاب، وهو ما يفرض ضغطًا هائلًا على النوافذ.

ثلاث طبقات لحماية الركاب

لا تُصنع نافذة الطائرة من طبقة واحدة، بل تتكون عادة من ثلاث طبقات رئيسية تتحمل الطبقة الخارجية العبء الأكبر الناتج عن فرق الضغط والظروف الجوية القاسية، بينما تعمل الطبقة الداخلية كحاجز إضافي لحماية الركاب، أما الطبقة الوسطى فتضم فتحة التنفيس التي تضمن توزيع الضغط بصورة متوازنة، بما يقلل الأحمال الواقعة على الطبقات الداخلية ويعزز متانة النافذة.

مهمة أخرى لا تقل أهمية

ولا يقتصر دور هذه الفتحة على موازنة الضغط فقط، بل تساعد أيضًا في التخلص من الرطوبة التي قد تتجمع بين طبقات النافذة نتيجة اختلاف درجات الحرارة داخل الطائرة وخارجها. وبهذه الطريقة تمنع تشكل الضباب أو قطرات الماء، وتحافظ على وضوح الرؤية طوال الرحلة.

لماذا لا تُصنع النوافذ من الزجاج؟

رغم مظهرها الشفاف، فإن نوافذ الطائرات ليست مصنوعة من الزجاج التقليدي، وإنما من مواد هندسية متطورة مثل الأكريليك والبولي كربونات، التي تتميز بخفة الوزن وقوة التحمل وقدرتها على مقاومة فروق الضغط ودرجات الحرارة القاسية دون أن تفقد متانتها.

ماذا لو اختفى هذا الثقب؟

قد يبدو غياب هذه الفتحة أمرا بسيطا، لكنه قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الطبقات الداخلية للنافذة، ما يؤثر في كفاءتها مع مرور الوقت ولهذا تخضع نوافذ الطائرات لاختبارات صارمة تحاكي آلاف عمليات الإقلاع والهبوط للتأكد من قدرتها على تحمل أقسى ظروف التشغيل.

هندسة تعمل بصمت على ارتفاعات شاهقة

يؤكد خبراء الطيران أن وجود هذا الثقب ليس مدعاة للقلق، بل دليل على مستوى الدقة الهندسية التي تتمتع بها صناعة الطائرات الحديثة فكل مكون، مهما بدا صغيرًا، يؤدي وظيفة محددة تسهم في تعزيز عوامل الأمان والكفاءة.

وتبقى فتحة التنفيس مثالا واضحًا على أن أعظم أسرار الطيران قد تكمن في أصغر التفاصيل؛ فتفصيلة لا يتجاوز حجمها بضعة مليمترات تؤدي دورًا محوريًا في الحفاظ على سلامة الرحلة، لتؤكد أن عالم الطيران يقوم على هندسة دقيقة لا تترك شيئًا للمصادفة.

فتحة التنفيس تصميم نوافذ الطائرات تصميم نوافذ الطائرات الحديثة الطيران عالم الطيران

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