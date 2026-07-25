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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد خسارة اللقب.. رسالة من إنفانتينو إلى الأرجنتين | ماذا جاء فيها؟

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
أمينة الدسوقي

أسدل الستار على بطولة كأس العالم 2026 بنهائي درامي جمع بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة حبست أنفاس عشاق كرة القدم حتى اللحظات الأخيرة وعلى ملعب نيويورك نيوجيرسي، نجح المنتخب الإسباني في انتزاع اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه بعدما حسم المواجهة بهدف قاتل في الوقت الإضافي، ليحرم منتخب "الألبيسيليستي" من الاحتفاظ بالكأس ويكتفي بالمركز الثاني.

ورغم مرارة الهزيمة، لم يغب التقدير الدولي عن المنتخب الأرجنتيني، إذ وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو رسالة خاصة إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، أشاد خلالها بالمشوار الاستثنائي الذي قدمه الفريق طوال البطولة.

الأرجنتين كانت أحد أسرار نجاح المونديال

أكد إنفانتينو في رسالته أن كأس العالم 2026 ستظل واحدة من أكثر النسخ تميزًا في تاريخ البطولة، بفضل المباريات المثيرة، وبروز جيل جديد من النجوم، والمستوى الفني المرتفع الذي شهدته المنافسات.

وأشار إلى أن المنتخب الأرجنتيني لعب دورًا محوريًا في نجاح البطولة، مؤكدًا أن عروضه القوية ساهمت في جذب ملايين المشجعين حول العالم، ومشيدًا بما قدمه اللاعبون طوال مشوارهم نحو المباراة النهائية.

تحية خاصة لسكالوني واللاعبين والجماهير

ولم تقتصر كلمات رئيس "فيفا" على الاتحاد الأرجنتيني فقط، بل امتدت لتشمل المدرب ليونيل سكالوني والجهازين الفني والطبي، إلى جانب اللاعبين والجماهير التي ساندت المنتخب في جميع مبارياته.

وأوضح إنفانتينو أن النجاحات الكبرى لا تتحقق إلا بالعمل الجاد والانضباط والاحترافية والاهتمام بأدق التفاصيل، مؤكدًا أن ما قدمته الأرجنتين في المونديال يؤسس لمستقبل واعد لكرة القدم في البلاد.

نهائي استثنائي بين مدرستين كرويتين

شهد نهائي كأس العالم مواجهة تكتيكية من الطراز الرفيع بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني فقد اعتمدت إسبانيا على أسلوبها المعروف في الاستحواذ والتمرير السريع، بينما راهنت الأرجنتين على خبرة نجومها والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ليونيل ميسي في آخر ظهور مونديالي له.

وظلت المباراة متوازنة طوال وقتها الأصلي، قبل أن تنجح إسبانيا في خطف هدف الفوز خلال الشوط الإضافي، لتنطلق احتفالات "لا روخا" باللقب العالمي وسط حسرة كبيرة في المعسكر الأرجنتيني.

الجدل يلاحق مشوار الأرجنتين حتى النهاية

ورغم الإشادة الرسمية، فإن مشاركة الأرجنتين في البطولة لم تخلو من الجدل فقد تعرض المنتخب لانتقادات بسبب بعض القرارات التحكيمية التي صاحبت مبارياته، خاصة بعد مواجهة مصر في دور الـ16، عندما أبدى المدير الفني حسام حسن اعتراضه على عدد من القرارات التي رأى أنها أثرت في سير اللقاء.

كما استمرت الانتقادات عقب النهائي بسبب بعض التصرفات التي شهدتها نهاية المباراة، إلا أن رسالة إنفانتينو تجاهلت هذه الملفات بالكامل، وركزت على الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب الأرجنتيني بوصوله إلى المباراة النهائية.

إسبانيا تبدأ حقبة جديدة والأرجنتين تستعد للمستقبل

بتتويجها بكأس العالم 2026، أكدت إسبانيا عودة جيلها الذهبي إلى قمة كرة القدم العالمية، فيما خرجت الأرجنتين من البطولة بخسارة مؤلمة لكنها احتفظت باحترام الجماهير بعد مشوار حافل بالإثارة والمنافسة.

وتعكس رسالة إنفانتينو أن الوصول إلى النهائي يبقى إنجازًا كبيرًا، حتى وإن انتهى بخسارة اللقب، في وقت تستعد فيه الأرجنتين لفتح صفحة جديدة بعد إسدال الستار على واحدة من أكثر نسخ كأس العالم إثارة في التاريخ. 

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