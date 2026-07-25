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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم الكوري الجنوبي كانج إن لي نجم باريس سان جيرمان

كانج إن لي
كانج إن لي
إسراء أشرف

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع الدولي الكوري الجنوبي كانج إن لي، قادمًا من باريس سان جيرمان، ليواصل اللاعب مشواره في الدوري الإسباني بعد تجربة ناجحة في الملاعب الفرنسية.

وأكد النادي المدريدي أن لاعب الوسط وقع على عقد يمتد حتى صيف عام 2031، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة باريس سان جيرمان لإتمام الصفقة.

ويأتي انضمام كانج إن لي إلى أتلتيكو بعد فترة قضاها مع الفريق الباريسي، توج خلالها بلقب دوري أبطال أوروبا، كما شارك مع منتخب كوريا الجنوبية في منافسات كأس العالم 2026.

ويتميز اللاعب بقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي وخط الوسط، إذ يجيد اللعب كصانع ألعاب أو على الأطراف، ويُعرف بمهاراته في المراوغة، ودقة تمريراته، وقدرته على صناعة الفرص والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وبدأ كانج إن لي مسيرته الكروية في أكاديمية فالنسيا، التي انضم إليها في سن مبكرة، قبل أن يصعد إلى الفريق الأول ويشارك معه في عدة مواسم، كان أبرزها موسم التتويج بكأس ملك إسبانيا.

وفي صيف 2021 انتقل إلى ريال مايوركا، حيث قدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز لاعبي الفريق على مدار موسمين، قبل أن يخطف أنظار باريس سان جيرمان الذي ضمه في صيف 2023، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في محطة جديدة من مسيرته الاحترافية.

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