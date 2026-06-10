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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10 مايو في القاهرة والمحافظات، للاطلاع على مواعيد الصلوات الخمس بدقة وفق التوقيت المحلي لكل منطقة.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة الساعة: 4:08 ص
- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:54 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:56 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:29 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

- اقيمت صلاة الفجر بمحافظة الاسكندرية: 4:08 ص
- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 1:00 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:38 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 8:04 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:39 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية، اليوم، كما يلي:

اقيمت صلاة الفجر بمحافظة الاسماعيلية في الساعة: 4:01 ص

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 12:50 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:28 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 27:53 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 9:27 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في شرم الشيخ

صلاة الفجر في شرم الشيخ اليوم: 4:05 ص

- صلاة الظهر في شرم الشيخ في تمام الساعة 12:42 ظهرًا.

- صلاة العصر في شرم الشيخ في تمام الساعة 4:12 عصرًا.

- صلاة المغرب في شرم الشيخ في تمام الساعة 7:39 مساءً.

- صلاة العشاء في شرم الشيخ في تمام الساعة 9:08 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

- موعد صلاة الفجر في الأقصر: 4:19 ص.

- موعد صلاة الظهر في الأقصر: 12:49م.

- موعد صلاة العصر في الأقصر: 4:13م.

- موعد صلاة المغرب في الأقصر: 7:40م.

- موعد صلاة العشاء في الأقصر: 9:07م.


مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:48 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:07 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:35 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 9:00 مساءً.

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:09 ص

• موعد أذان الظهر:12:44 م

• موعد أذان العصر: 4:12 م

• موعد أذان المغرب: 7:39 م

• موعد أذان العشاء: 9:08 م


مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:18 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:10 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:50 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:15 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:50 م. 

مواقيت الصلاة الصلوات الخمس صلاة الفجر صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية

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