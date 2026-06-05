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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صلاة الجمعة.. ومواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات
محمد غالي

يحرص المسلمون في مختلف محافظات الجمهورية على متابعة مواقيت الصلاة يوميا لأداء الفروض في أوقاتها المحددة، باعتبارها الركن الثاني من أركان الإسلام وأحد أهم العبادات التي تنظم حياة المسلم وتربطه بخالقه على مدار اليوم.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 في عدد من المحافظات والمدن المصرية، مع مراعاة فروق التوقيت الجغرافية بين المناطق المختلفة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

يؤذن لصلاة الفجر في القاهرة عند الساعة 4:09 صباحا، فيما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 12:53 ظهرا. 

وتقام صلاة العصر عند الساعة 4:29 عصرا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 7:54 مساء، وتختتم الصلوات بصلاة العشاء التي يحين موعدها في تمام الساعة 9:26 مساء.

 

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

مواقيت الصلاة في قنا

يبدأ وقت صلاة الفجر عند الساعة 4:18 صباحا، ويحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:48 ظهرا. 

أما صلاة العصر فتقام في الساعة 4:14 عصرا، بينما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:39 مساء، وتقام صلاة العشاء في تمام الساعة 9:06 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان

يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة 4:25 صباحا، فيما يحين موعد صلاة الظهر في الساعة 12:47 ظهرا. 

وتقام صلاة العصر عند الساعة 4:07 عصرا، بينما يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 7:34 مساء، ويحين موعد صلاة العشاء عند الساعة 8:58 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

يبدأ أول أذان اليوم بصلاة الفجر عند الساعة 4:09 صباحا، فيما يحل موعد صلاة الظهر في الساعة 12:59 ظهرا. 

أما صلاة العصر فتقام في تمام الساعة 4:37 عصرا، ويؤذن للمغرب عند الساعة 8:02 مساء، بينما يحين موعد صلاة العشاء في الساعة 9:36 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

يؤذن لصلاة الفجر في الساعة 4:03 صباحا، فيما تقام صلاة الظهر عند الساعة 12:48 ظهرا. ويحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:27 عصرا، بينما يؤذن للمغرب في الساعة 7:51 مساء، وتقام صلاة العشاء في تمام الساعة 9:24 مساء.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

يبدأ وقت صلاة الفجر عند الساعة 4:06 صباحا، فيما تقام صلاة الظهر في الساعة 12:41 ظهرا. ويحين موعد صلاة العصر في الساعة 4:12 عصرا، بينما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:36 مساء، وتقام صلاة العشاء في الساعة 9:06 مساء.

مواقيت الصلاة في العريش

يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 3:54 صباحا، ويحين موعد صلاة الظهر عند الساعة 12:43 ظهرا. 

أما صلاة العصر فتقام في الساعة 4:22 عصرا، فيما يؤذن للمغرب عند الساعة 7:46 مساء، وتختتم الصلوات بصلاة العشاء في تمام الساعة 9:20 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 يونيو 2026

فضل المحافظة على الصلاة في وقتها

تعد الصلاة في وقتها من أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فقد أكد النبي محمد ﷺ مكانتها حين سئل عن أحب الأعمال إلى الله فقال: «الصلاة على وقتها». وتسهم المحافظة على أداء الصلوات في مواقيتها في تعزيز قيم الانضباط والالتزام، كما تمنح المسلم السكينة والطمأنينة وتجعله أكثر قدرة على تنظيم شؤون حياته اليومية.

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