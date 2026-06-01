دعاء زيارة قبر النبي.. السلام عليك يا خير خلق الله يا سيد المرسلين
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يونيو بالقاهرة والمحافظات

رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 يونيو، في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

* موعد أذان الفجر: 4:10 ص

* موعد الشروق: 5:54 ص

* موعد أذان ‎الظهر: 12:53 م

* ‎موعد أذان العصر: 4:29 م

* موعد أذان ‎المغرب: 7:52 م

* موعد أذان ‎العشاء: 9:23 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

* موعد أذان الفجر: 4:11 ص

* موعد الشروق: 5:57 ص

* ‎موعد أذان الظهر: 12:58 م

* موعد أذان ‎العصر: 4:37 م

* ‎موعد أذان المغرب: 8:00 م

* ‎موعد أذان العشاء: 9:33 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

* موعد أذان الفجر: 4:26 ص

* موعد الشروق: 6:01 ص

* موعد أذان ‎الظهر: 12:46 م

* ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

* موعد أذان ‎المغرب: 7:32م

* موعد أذان العشاء: 8:56 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

* موعد أذان الفجر4:21 ص

* موعد الشروق: 6:07 ص

* ‎موعد أذان الظهر: 1:09 م

* موعد أذان ‎العصر: 4:48 م

* ‎موعد أذان المغرب: 8:11 م

* موعد أذان ‎العشاء: 9:45 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

* موعد أذان الفجر 4:11 ص

* موعد الشروق: 5:50 ص

* موعد أذان الظهر: 12:42 م

* موعد أذان العصر: 4:12 م

* موعد أذان المغرب: 7:35 م

* موعد أذان العشاء: 9:03 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

* موعد أذان الفجر: 4:07 ص

* موعد الشروق: 5:47 ص

* موعد أذان الظهر: 12:41 م

* موعد أذان العصر: 4:11 م

* موعد أذان المغرب: 7:35 م

* موعد أذان العشاء: 9:03 م

ما حكم من عجز عن أداء الصلاة في وقتها؟

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الواجب أداء الصلاة في وقتها؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ولا يجوز للمسلم تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذرٍ أو في حالة الجَمْع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا، وإلا كان آثمًا شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء في منشور له، على فيس بوك، أن من فاتته الصلاة أو نسيها فعليه صلاتها قضاءً وفقًا للظروف التي فاتته الصلاة فيها؛ فإن فاتته حال كونه مسافرًا قضاها قصرًا إذا كانت رباعية، وإن فاتته حال كونه مقيمًا صلاها كاملةً.

ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟

وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر، ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس -سواء في محل العمل أو قبل ذلك-؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.

وتابعت دار الإفتاء: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.

الصلاة دون تحري القبلة

وذكرت دار الإفتاء، أنه يجب شرعًا على من أراد الصلاة وجَهِلَ جهة القبلة أن يسأل عن اتجاهها أو أن يجتهد في تحرِّيها، فإذا سأل أو اجتهد فأخطأ وعَلِمَ بخطئه بعد الصلاة: فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وإن لم يسأل وترك الاجتهاد في تحرِّيها وصلَّى، فإن تبيَّن له الخطأ فصلاته غير صحيحة وتلزمه إعادتها، وإن تبيَّن عدم الخطأ وتحقق أنه قد أصاب القبلة: فمقصرٌ في أداءِ واجبِ الاجتهاد.

وقالت دار الإفتاء إن الأصل أنه تلزمه إعادة الصلاة؛ على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، ولو قلَّد من يُصحِّحُ الصلاةَ فلا بأس، مع وجوب تحري القبلة فيما يُستقبل من صلوات -بالاجتهاد أو السؤال-؛ خروجًا من خلاف الفقهاء، واحتياطًا لأمر الصلاة المفروضة التي هي عماد الدين وركنه الأعظم.

