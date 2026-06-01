تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 120 متدربًا بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي 36 بمركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو 2026، وذلك مع استئناف الدورات التدريبية بالمركز عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2025/2026، واستمرار جهود الوزارة في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدورات التدريبية بمركز سقارة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل دوره في دعم وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمل المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وقادر على مواكبة متطلبات التنمية والتحول الرقمي.

تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 120 متدربًا

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الأسبوع التدريبي الجديد يشهد تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 120 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أن البرامج المنفذة تشمل برنامج إعداد مديري مراكز التدريب، وبرنامج تطوير المهارات القانونية الأساسية للقيادات الميدانية، وبرنامج استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يسهم في تعزيز قدرات المشاركين في مجالات الإدارة والتدريب والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات الإدارية والقانونية والرقمية للعاملين بالإدارة المحلية، وتوفير برامج تدريبية حديثة تواكب متطلبات العمل المحلي وتدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الوزارة في إعداد كوادر محلية مؤهلة وقادرة على قيادة مسيرة التنمية .

ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز التنمية المحلية بسقارة، إلى أن البرامج التدريبية التي ينفذها المركز تستهدف تزويد المتدربين بالمعارف والخبرات العملية اللازمة، وتعزيز قدرتهم على تطبيق ما يكتسبونه من مهارات داخل بيئة العمل، بما يساهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن مركز سقارة يواصل تحديث وتطوير محتوى برامجه التدريبية بصورة مستمرة لتتواكب مع المتغيرات الحديثة واحتياجات العمل بالمحافظات .