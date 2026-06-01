وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
نتنياهو ووزير دفاعه يقرران العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت
الرئيس عون: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين
أخبار العالم

مسؤول أمريكي يُرجح: مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال شهر أو شهرين

أ ش أ

رجح مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفن هاسيت، أن تمر شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال شهر أو شهرين، وذلك بعد إغلاقه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال هاسيت، وفقا لصحيفة (ذا هل) الأمريكية : "إن حركة الشحن عبر المضيق أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل أسبوعين.. لذلك، فإن المصافي في باكستان والهند، التي تم إغلاق معظمها، ستتمكن من الحصول على نفطها، وعند إعادة تشغيل المصافي ستنخفض أسعار المنتجات المكررة عالميا، وسينتشر هذا الانخفاض من مكان لآخر، ولكن في الواقع سيستغرق الأمر شهرا أو شهرين حتى تعود جميع الشحنات إلى المصافي".

وأشار إلى أن إغلاق إيران للمضيق أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير منذ بدء الصراع في أواخر فبراير، إلا أن هذه الأسعار لم تكن مرتفعة كما توقع الكثيرون، لأن الشعوب وجدت طرقا للتكيف، بحسب قوله.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الأمريكيين سينظرون بإيجابية إلى وضعهم الاقتصادي رغم المخاوف الناجمة عن تأثير الحرب على أسعار الطاقة والاقتصاد، معربا عن أمله في أن تنخفض الأسعار المرتفعة قريبا وتعود الأمور إلى طبيعتها.

وأفادت بيانات جمعية السيارات الأمريكية، أمس، بأن متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة انخفض انخفاضا طفيفا إلى 4.34 دولارا، بعد أن تجاوز 4.50 دولارا الأسبوع الماضي، وكان المتوسط ​​الوطني العام الماضي 3.15 دولارا.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح - في وقت سابق من هذا الشهر - بأن المضيق سيعاد فتحه "في وقت ما من هذا الصيف على أقصى تقدير.

يُشار إلى أن إعادة فتح المضيق عنصر أساسي في الاتفاق الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران.

مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي كيفن هاسيت شحنات النفط مضيق هرمز الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

