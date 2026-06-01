مسؤول أمريكي يُرجح: مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال شهر أو شهرين

رجح مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، كيفن هاسيت، أن تمر شحنات النفط عبر مضيق هرمز خلال شهر أو شهرين، وذلك بعد إغلاقه بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال هاسيت، وفقا لصحيفة (ذا هل) الأمريكية : "إن حركة الشحن عبر المضيق أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية أكبر بكثير مما كانت عليه قبل أسبوعين.. لذلك، فإن المصافي في باكستان والهند، التي تم إغلاق معظمها، ستتمكن من الحصول على نفطها، وعند إعادة تشغيل المصافي ستنخفض أسعار المنتجات المكررة عالميا، وسينتشر هذا الانخفاض من مكان لآخر، ولكن في الواقع سيستغرق الأمر شهرا أو شهرين حتى تعود جميع الشحنات إلى المصافي".

وأشار إلى أن إغلاق إيران للمضيق أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير منذ بدء الصراع في أواخر فبراير، إلا أن هذه الأسعار لم تكن مرتفعة كما توقع الكثيرون، لأن الشعوب وجدت طرقا للتكيف، بحسب قوله.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الأمريكيين سينظرون بإيجابية إلى وضعهم الاقتصادي رغم المخاوف الناجمة عن تأثير الحرب على أسعار الطاقة والاقتصاد، معربا عن أمله في أن تنخفض الأسعار المرتفعة قريبا وتعود الأمور إلى طبيعتها.

وأفادت بيانات جمعية السيارات الأمريكية، أمس، بأن متوسط ​​سعر البنزين في الولايات المتحدة انخفض انخفاضا طفيفا إلى 4.34 دولارا، بعد أن تجاوز 4.50 دولارا الأسبوع الماضي، وكان المتوسط ​​الوطني العام الماضي 3.15 دولارا.

وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد صرح - في وقت سابق من هذا الشهر - بأن المضيق سيعاد فتحه "في وقت ما من هذا الصيف على أقصى تقدير.

يُشار إلى أن إعادة فتح المضيق عنصر أساسي في الاتفاق الناشئ بين الولايات المتحدة وإيران.