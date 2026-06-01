قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ونظيره الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق الأفريقي المشترك
الغندور: منذ تطبيق تقنية الفار.. الزمالك والأهلي تقاسما البطولات
الذهب يتراجع مع صعود الدولار والنفط وترقب قرار ترامب بشأن إيران
الصحة: مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تستهدف الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة بالمدارس
3 شروط تحكم مستقبل محمد صلاح.. لماذا لا يكفي المال لإقناع نجم مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي؟
الدولار والدينار.. أسعار العملات اليوم الإثنين 1 يونيو
الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بإخلاء 7 قرى جنوبي لبنان
تنسيق الجامعات 2026.. موعد انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
الغندور يوجه رسالة ساخرة لمنتقدي الكونفدرالية: الباب اتقفل
فحوصات وأشعة وتحاليل.. تطورات الحالة الصحية للفنان سامح صفوت
نتنياهو ووزير دفاعه يقرران العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت
الرئيس عون: ماضون في بناء الدولة وإنهاء معاناة اللبنانيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يكشف عدد قتلي ومصابي معارك لبنان

جرحى الاحتلال الإسرائيلي
جرحى الاحتلال الإسرائيلي
محمد على

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار 10 منهم بمسيرات انقضاضية لحزب الله اللبناني والمقاومة ضد الاحتلال الذي يسعى لاستمرار توغلاته واحتلاله للأراضي العربية.

وقال  الجيش الإسرائيلي، إن 69 ضابطا وجنديا توصف إصاباتهم بالخطرة و134 آخرين إصاباتهم متوسطة، تعرضوا لذلك خلال المواجهات مع المقاومة.
 

وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

 وافاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان.

وقتل الجندي  عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان التابعة للجيش.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية أن  الجندي قتل إثر إطلاق حزب الله مسيرات على قوات إسرائيلية بمنطقة قرية يحمر على مقربة من قلعة الشقيف.

وذكر  الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل، فيما شن الاحتلال غارتان  على بلدتي ميفدون وحاروف جنوبي لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ضابطا وجنديا اللبناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار الدواجن

هبوط جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

وزير التربية والتعليم

إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم مساء اليوم

ترشيحاتنا

إبراهيم الزواوي

أهالي دمنهور يؤدون صلاة الغائب على محاسب توفي في الغربة

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

أنغام

أنغام تخطف الأنظار بفستان أحمر في حفل الرياض.. شاهد

بالصور

طريقة عمل ساندويتش آيس كريم

طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم
طريقة عمل ساندويتش ايس كريم

بسكارف على الرأس.. ملك احمد زاهر تخطف الأنظار

.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها
.ملك احمد زاهر تخطف الانظار بجمالها

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد