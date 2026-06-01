جيش الاحتلال يكشف عدد قتلي ومصابي معارك لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 14 ضابطا وجنديا منذ إعلان وقف إطلاق النار 10 منهم بمسيرات انقضاضية لحزب الله اللبناني والمقاومة ضد الاحتلال الذي يسعى لاستمرار توغلاته واحتلاله للأراضي العربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 69 ضابطا وجنديا توصف إصاباتهم بالخطرة و134 آخرين إصاباتهم متوسطة، تعرضوا لذلك خلال المواجهات مع المقاومة.



وأفاد الجيش الإسرائيلي بإصابة 137 ضابطا وجنديا في معارك جنوب لبنان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد مقتل 26 ضابطا وجنديا وإصابة 1180 آخرين منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع مارس الماضي.

وافاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين في معارك جنوبي لبنان.

وقتل الجندي عقب استهداف قوة إسرائيلية بمسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن الجندي القتيل برتبة رقيب من وحدة الكوماندوز ماجلان التابعة للجيش.

فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية أن الجندي قتل إثر إطلاق حزب الله مسيرات على قوات إسرائيلية بمنطقة قرية يحمر على مقربة من قلعة الشقيف.

وذكر الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل، فيما شن الاحتلال غارتان على بلدتي ميفدون وحاروف جنوبي لبنان.