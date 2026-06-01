الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مصدر العدوان على برج اتصالات في جزيرة سيريك

أكدت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني في بيان لها أنه في حال تكرار العدوان، سيكون الرد مختلفاً تماماً، و ستتحمل أمريكا المسؤولية.





و أفادت وكالة مهر للأنباء أن العلاقات العامة للحرس الثوري أشارت في بيانها إلى أنه "عقب العدوان الذي شنته قبل ساعات القوات الأمريكية المعتدية على برج اتصالات في جزيرة سيريك بمحافظة هرمزغان، قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري باستهداف القاعدة الجوية التي انطلق منها العدوان، وتم تدمير الأهداف المحددة مسبقاً".

وأضافت القوات الجوفضائية في تحذيرها أنه "في حال تكرار العدوان، سيكون الرد مختلفاً تماماً، وسيتحمل الكيان الأمريكي المعتدي وقاتل للأطفال المسؤولية.

و من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ سلسلة من الضربات العسكرية المحدودة ضد أهداف داخل إيران، شملت مواقع للرادار ومنشآت قيادة وتحكم خاصة بالطائرات المسيرة في منطقتي غروك وجزيرة قشم، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن العمليات نفذت يومي السبت والأحد في إطار ما وصفته بـ"الرد الدفاعي" على تحركات إيرانية اعتبرتها عدائية، من بينها إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-1 أثناء تحليقها فوق المياه الدولية.