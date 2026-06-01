عاجل | ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب اليوم الاثنين ​إن ​إيران ترغب حقا ⁠في ​إبرام اتفاق ​مع الولايات المتحدة، وإنه سيكون ​اتفاقا ​جيدا لواشنطن وحلفائها.



وكتب ‌ترامب ⁠على موقع تروث سوشال "إيران ترغب ​حقا ​في ⁠إبرام اتفاق، ​وسيكون اتفاقا ​جيدا ⁠للولايات المتحدة الأمريكية ⁠ولمن ​يقفون ​معنا".

وسبق وقالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين قولهم: ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران وانه كان قلقا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران.

وشعر ترامب بالإحباط من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على مقترحات واشنطن.

وذكروا أن تعديلات ترامب تهدف لدفع إيران لقبول إطار الاتفاق الذي أحيل للمرشد الإيراني.

كما أن التعديلات تمت بمشاركة وسطاء بينهم باكستان والإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز.

أما القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة.