وزير الخارجية: أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين الأول من يونيو، السيد محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية، مبرزاً اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الجهود الوطنية التنزانية في دفع مسيرة التنمية،

كما أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين من تطور ملموس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن مشروع سد “جوليوس نيريري”، الذي نفذته شركات مصرية في تنزانيا، يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية والتكامل التنموي بين البلدين، وعلامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية.

كما أشاد الوزير التنزاني بخبرات الشركات المصرية العاملة في تنزانيا، وما تضطلع به من دور مهم في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية الكبرى.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.