الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طلب مبلغا ماليا من سيدة مقابل الإنتظار دون وجه حق.. منادي سيارات يواجه هذه العقوبة

المتهم
معتز الخصوصي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من منادى سيارات لطلبه مبلغ مالى منها دون وجه حق مقابل إنتظار سيارتها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (عامل بجراج "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) .

 وبمواجهته أقر بمطالبته مبلغ مالى من الشاكية نظير إنتظار سيارتها بالجراج محل عمله "مرخص ومستأجر من الجهات المختصة لصالح الشركة عمله" إلا أنها إعترضت وقامت بتصويره على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عدد من العقوبات بشأن السايس  ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

يعاقب قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

