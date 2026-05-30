الداخلية تكشف واقعة منادية سيارات انتحلت صفة تابعة لمحافظة القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من سيدة إدعت كونها منادية سيارات تابعة لمحافظة القاهرة لطلبها مبلغ مالى منه مقابل إنتظار سيارته بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة ، وقدمت له إيصال بقيمة مالية بزعم كونه صادر من المحافظة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر) ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها مهنة منادية سيارات "بدون ترخيص" وإدعائها الكاذب بتبعيتها للمحافظة وإعدادها بعض المطبوعات مدون عليها قيمة مالية لإقناع المترددين على المنطقة بذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



