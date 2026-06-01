ادفع فاتورة كهرباء يونيو وانت في البيت

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

فاتورة الكهرباء
وفاء نور الدين

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة طرق لسداد فاتورة الكهرباء لشهر يونيو  2026، إلكترونيًا من خلال موقع الشركة القابضة للكهرباء، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

انقر على خانة «دفع الفاتورة».

أدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

اكتب بيانات عداد الكهرباء بدقة.

اكتب كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

انقر على خانة «ادفع».

طرق أخرى لسداد فاتورة الكهرباء 

يمكن سداد فاتورة الكهرباء بعدة طرق أخرى وهى ..

1- 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

2- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

3- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

4- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

5-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

6- 10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين


يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2026 أونلاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عبر اتباع الخطوات الآتية..

ادخل إلى موقع وزارة الكهرباء

اضغط على خانة «الخدمات».

انقر على خانة «الاستعلام عن الفواتير».

اختر شركة الكهرباء التابع لها على مستوى أنحاء الجمهورية (مدونة على فواتيرك السابقة).

اكتب البيانات المطلوبة بدقة.

أدخل قراءة العداد.

أدخل الكود الخاص بك.

انقر على خانة «استعلام».

ظهور الرسوم المقرر دفعها.

ونعمل وزارة الكهرباء على تغيير جميع العدادات القديمة واستبدالها بعدادات مسبوقة الدفع  والتي يمكن شحن الكارت الخاص بها دزن انتظار فاتورة الكهرباء.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع


1- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.

3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الكهرباء الخاطئة.

4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

7-يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.

وزارة الكهرباء فاتورة الكهرباء الشركة القابضة للكهرباء عداد الكهرباء

