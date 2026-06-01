رياضة

فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات

باسنتي ناجي

علق فرج عامر على الجدل التحكيمي المصاحب للنهائيات الكبرى، مؤكدًا أن بعض الأخطاء التحكيمية يكون لها تأثير مباشر في تحديد نتائج البطولات.

الأخطاء التحكيمية

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "واضح أن الأخطاء التحكيمية بتتدخل في أحيان كثيرة في حسم النهائيات، ولنا في نهائي بطولة أوروبا للأندية العبرة، أرسنال له ضربة جزاء لا يمكن إغفالها ولم تُحتسب".

وكان قد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتوّج فريق باريس سان جيرمان أمس بالبطولة على حساب أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، على استاد “بوشكاش أرينا”.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد 5 لاعبين من باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ)، خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).

