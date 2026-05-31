لاعبو باريس سان جيرمان يسيطرون على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن التشكيل المثالي لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتوّج فريق باريس سان جيرمان أمس بالبطولة على حساب أرسنال بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما، على استاد “بوشكاش أرينا”.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد 5 لاعبين من باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (أرسنال).

خط الدفاع: ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جابرييل ماجاليس (أرسنال)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: مايكل أوليس (بايرن ميونخ)، ديكلان رايس (أرسنال)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، هاري كين (بايرن ميونخ)، خفيتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان).