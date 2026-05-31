حسن المستكاوي يشيد باحتفالات باريس سان جيرمان: منظمة وراقية.. ونموذج يجب تعميمه في الرياضة

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي باحتفالات نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن أجواء التتويج كانت أكثر تنظيمًا ورقيًا مقارنة بمباراة الفريق أمام أرسنال.

وقال المستكاوي، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن احتفالات بطل أوروبا جاءت “منظمة وهادئة وراقية دون ضوضاء أو صخب”، معتبرًا أنها تعكس احتفالًا رياضيًا حقيقيًا ببطولة رياضية داخل إطارها الطبيعي.

وأضاف أن مثل هذه الأجواء تُظهر أهمية الفصل بين الرياضة والاحتفالات المبالغ فيها أو المشاهد غير المنضبطة، متمنيًا أن تسود هذه الصورة في الاحتفالات الرياضية مستقبلاً.

وأشار إلى أن هذه البطولة تمثل جزءًا من مشروع ناصر الخليفي، وكذلك رؤية المدرب لويس إنريكي، إضافة إلى كونها جزءًا من تطور الكرة الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المستكاوي أن مشروع باريس سان جيرمان بدأ بفكرة بناء فريق يضم نجومًا كبارًا مثل ميسي ونيمار ومبابي، قبل أن يتغير التوجه تدريجيًا نحو بناء فريق أكثر توازنًا، يعتمد على المواهب الشابة واللعب الجماعي.

واختتم بأن النادي أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية عالمية تضعه في مصاف الأندية الكبرى مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن فكرة “الفريق النجم” تطورت لتصبح مشروعًا يعتمد على كرة قدم حديثة يقودها مدرب صاحب فكر جديد

أسدل الستار عن موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما حقق فريق باريس سان جيرمان لقب البطولة أمام منافسه أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح.

وواصل فريق باريس سان جيرمان مشواره المميز بقيادة إنريكي المدير الفني ليحقق اللقب الثاني على التوالي في تاريخه.

واختار سوفا سكور الموقع العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات تشكيل الأفضل في بطولة دوري أبطال أوروبا المنقضية.

وشهد تشكيل سوفا سكور تواجد ثنائي فريق باريس صاحب اللقب فقط وهم فيتينا وكفاراتسخيليا بجانب لاعب وحيد من أرسنال وصيف البطولة وهو ماجاليس.