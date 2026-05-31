تلعب طرمبة البنزين دورًا أساسيًا في منظومة تشغيل السيارة، إذ تتولى مهمة نقل الوقود من الخزان إلى المحرك بالضغط المناسب لضمان عملية الاحتراق بكفاءة.

وقد تتعرض هذه القطعة للتآكل أو الأعطال مع مرور الوقت أو نتيجة بعض العوامل التشغيلية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أداء السيارة واستجابتها أثناء القيادة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 علامات تدل على تلف طرمبة البنزين

ضعف التسارع

عندما تبدأ طرمبة البنزين في فقدان قدرتها على ضخ الوقود بالمعدل المطلوب، يواجه المحرك صعوبة في الحصول على الكمية الكافية اللازمة لإنتاج الطاقة.

ويظهر ذلك عادة في صورة ضعف بالتسارع أو تأخر استجابة السيارة عند الضغط على دواسة الوقود، خاصة أثناء صعود المرتفعات أو عند الحاجة إلى زيادة السرعة بشكل مفاجئ.

تأخر تشغيل المحرك

تعتمد عملية تشغيل السيارة على وصول الوقود إلى المحرك بضغط محدد خلال ثوانٍ معدودة، وعندما تتعرض طرمبة البنزين للتلف أو الانسداد الجزئي، ينخفض ضغط الوقود داخل المنظومة، ما يؤدي إلى صعوبة التشغيل أو الحاجة إلى عدة محاولات قبل عمل المحرك، وفي بعض الحالات تتفاقم المشكلة تدريجيًا حتى تصبح السيارة غير قادرة على التشغيل بشكل كامل.

تقطع عمل المحرك

من العلامات التي لا يجب تجاهلها تعرض المحرك للتقطيع أو التردد أثناء السير، خصوصًا عند السرعات المرتفعة، ويحدث ذلك نتيجة عدم انتظام تدفق الوقود من الطرمبة إلى البخاخات، ما يؤدي إلى اضطراب عملية الاحتراق داخل الأسطوانات، وقد يشعر السائق باهتزازات متكررة أو فقدان مؤقت للعزم قبل أن يعود المحرك للعمل بصورة طبيعية لفترات قصيرة.

ارتفاع استهلاك الوقود

يعتقد البعض أن زيادة استهلاك البنزين ترتبط بالمحرك فقط، إلا أن طرمبة الوقود يمكن أن تكون سببًا مباشرًا في هذه المشكلة، فعندما لا توفر الطرمبة الضغط المناسب، تتأثر كفاءة الاحتراق داخل المحرك، ما يدفع النظام إلى استهلاك كميات أكبر من الوقود لتعويض نقص الأداء.

الأصوات الصادرة من خزان الوقود

تعمل طرمبة البنزين في الظروف الطبيعية بصوت منخفض يكاد لا يلاحظ، لكن مع بدء تعرضها للتآكل أو الإجهاد الميكانيكي قد يصدر عنها صوت طنين أو أزيز واضح من منطقة الخزان، ويعتبر هذا التغير في الصوت من العلامات المبكرة التي ينصح بعدم تجاهلها، لأنه قد يسبق توقف الطرمبة عن العمل بشكل كامل خلال فترة قصيرة.

ويرى مختصون في صيانة السيارات أن تجاهل مؤشرات تلف طرمبة البنزين قد يؤدي إلى أعطال أكبر تمتد إلى أجزاء أخرى من منظومة الوقود، كما أن استمرار القيادة مع وجود خلل في الطرمبة يزيد احتمالات التوقف المفاجئ للمركبة، خصوصًا خلال الرحلات الطويلة أو في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، ولهذا يبقى الفحص المبكر واستبدال القطعة عند الحاجة أقل تكلفة وأكثر أمانًا من انتظار العطل الكامل.