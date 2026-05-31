ليه الدفاع الأعمى.. عمرو سلامة يثير الجدل بتصريح عن قضايا التحرش

نشر المخرج عمرو سلامة عبر حسابه على موقع “فيسبوك” منشورًا، علّق فيه على الجدل المرتبط بقضايا الاتهام بالتحرش، موضحًا رؤيته لطريقة التعامل مع مثل هذه القضايا.

وقال عمرو سلامة إنه يمكن تفهّم التشكيك في رواية أي فتاة تدّعي تعرضها للتحرش، وكذلك يمكن تفهّم إعطاء مساحة متساوية بين روايتها ورواية المتهم لحين ظهور الحقيقة.

وأضاف أنه لا يستطيع تفهّم حالة “اليقين التام” لدى البعض بأن الضحية تكذب وأن المتهم بريء بشكل كامل منذ البداية، معتبرًا أن هذا الموقف يفتقد للموضوعية.

واختتم حديثه بالتساؤل عن مصلحة أي شخص في “الدفاع الأعمى” عن المتهم دون انتظار توضيح الحقائق بشكل كامل