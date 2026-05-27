لمنع التحرش.. الشرطة النسائية تؤمن احتفالات المواطنين بميادين القاهرة

دفعت وزارة الداخلية بعدد من الشرطة النسائية في شوارع القاهرة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لتأمين احتفالات المواطنين.

وتم تنفيذ خطة أمنية شاملة، تستهدف تحقيق الانتشار الواسع للقوات وتوفير مظلة أمنية متكاملة تضمن للمواطنين الاحتفال في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لضمان سلامة المواطنين خلال فترة الأعياد والمناسبات.

كما تم الدفع بخدمات وارتكازات أمنية ثابتة ومتحركة تضم عناصر بحثية ونظامية إلى جانب عناصر من الشرطة النسائية بما يضمن سرعة الاستجابة لأى خروج عن القانون مع مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وبما يعكس الصورة الحضارية للشرطة المصرية.