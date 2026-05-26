المتهمة سيدة.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التعدي لخلافات الميراث

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خادشة بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد الشاكى ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وبسؤاله قرر بتضرره من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (أرملة والده) لقيامها بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينهما حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقها (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.