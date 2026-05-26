تجديد التوترات يهبط بأسعار الذهب.. وهذه قيمه عيار 21 الان

سجلت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية عقب توجيه الولايات المتحدة ضربات عسكرية جديدة ضد أهداف في إيران.

قوض ذلك التفاؤل الذي ساد الأسواق مؤخرا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران.

وتراجع سعر الذهب عالميا من مستوى 4571 دولارا إلى 4522 دولارا للاوقية

وتراجع سعر الذهب بمتوسط 60 جنيها تقريبا وذلك في عيار 21

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4522 دولارات للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5837 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6810 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7783 جنيهات للشراء ليسجل بعد إضافة الدمغه المصنعية نحو 7850 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 54.480 جنيه.