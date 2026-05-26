قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خوان بيزيرا: كنت أتمنى التواجد مع البرازيل في كأس العالم 2026
رسميا.. مليون و707 آلاف عدد الحجاج في موسم الحج 2026
الداخلية تهنئ الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك
الضربات الأمريكية لإيران تربك الأسواق.. والذهب يتراجع بقوة
البرلمان العربي يدين افتتاح سفارة مزعومة لـ"أرض الصومال" في القدس المحتلة
الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
خطوة حكومية مفاجئة لضبط استخدام الأطفال للإنترنت
إيران على رأس الأجندة.. ترامب يجمع كبار مسؤولي إدارته في كامب ديفيد
بث مباشر.. حجاج بيت الله ينفرون من عرفات إلى مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم
الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلا إجازة عيد الأضحى المبارك
افضل دعاء يوم عرفة مستجاب.. رددوا كلمات المغفرة والتوبة الآن
الإحصاء السعودية: أكثر من 1.7 مليون حاج أدوا المناسك في موسم الحج الحالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران على رأس الأجندة.. ترامب يجمع كبار مسؤولي إدارته في كامب ديفيد

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع موسع مع كبار مسؤولي إدارته في منتجع كامب ديفيد، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني، الذي يمر بمرحلة حساسة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست، فإن الاجتماع المرتقب سيضم جميع أعضاء الحكومة الأمريكية تقريبًا، وسط توقعات بأن يناقش عددًا من الملفات الداخلية والخارجية ذات الأولوية. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن جدول الأعمال سيتناول الإنجازات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، وجهود دعم الشركات الصغيرة، إلى جانب مراجعة مستجدات السياسة الخارجية والتحديات الأمنية الراهنة.

ورغم تنوع القضايا المطروحة، تشير التقديرات إلى أن الملف الإيراني سيكون محورًا رئيسيًا في المداولات، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة. 

وتأتي هذه المشاورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لمآلات المساعي السياسية الرامية إلى احتواء الأزمة.

وتكتسب الاجتماعات في كامب ديفيد أهمية خاصة نظرًا لكون المنتجع الرئاسي شهد على مدار عقود استضافة مشاورات استراتيجية ولقاءات مصيرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية. 

ويرى مراقبون أن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تنسيق المواقف بين مختلف المؤسسات الحكومية بشأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

كما يأتي اللقاء في مرحلة توصف بأنها حاسمة بالنسبة للمسارات التفاوضية والجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني، في ظل متابعة دولية واسعة لأي خطوات قد تسهم في خفض التوتر أو تؤدي إلى مزيد من التصعيد. 

ومن المتوقع أن تخرج الاجتماعات برؤية موحدة تجاه القضايا المطروحة، بما يساعد الإدارة الأمريكية على التعامل مع التحديات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتجع كامب ديفيد الملف الإيراني الاهتمام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

موعد اذان المغرب يوم عرفة

موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

ترشيحاتنا

اليابان

خبير: الاقتصاد الياباني يعاني أزمات مالية وضغوط عالمية

الحجاج

حجاج بيت الله الحرام ينفرون إلى المزدلفة بعد وقفة عرفات

أسعار اللحوم

شعبة القصابين تكشف أسباب قفزة أسعار اللحوم: نستورد 60%.. والجزار أصبح المتضرر الأكبر

بالصور

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن.. طعم المشويات الأصلية في البيت

طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن
طريقة عمل طرب الحاتي في الفرن

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد