إيران على رأس الأجندة.. ترامب يجمع كبار مسؤولي إدارته في كامب ديفيد

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماع موسع مع كبار مسؤولي إدارته في منتجع كامب ديفيد، في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الأمريكي بالتطورات الإقليمية، وعلى رأسها الملف الإيراني، الذي يمر بمرحلة حساسة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة.

وبحسب ما أوردته صحيفة نيويورك بوست، فإن الاجتماع المرتقب سيضم جميع أعضاء الحكومة الأمريكية تقريبًا، وسط توقعات بأن يناقش عددًا من الملفات الداخلية والخارجية ذات الأولوية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض أن جدول الأعمال سيتناول الإنجازات الاقتصادية للإدارة الأمريكية، وجهود دعم الشركات الصغيرة، إلى جانب مراجعة مستجدات السياسة الخارجية والتحديات الأمنية الراهنة.

ورغم تنوع القضايا المطروحة، تشير التقديرات إلى أن الملف الإيراني سيكون محورًا رئيسيًا في المداولات، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وتأتي هذه المشاورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق التوتر بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لمآلات المساعي السياسية الرامية إلى احتواء الأزمة.

وتكتسب الاجتماعات في كامب ديفيد أهمية خاصة نظرًا لكون المنتجع الرئاسي شهد على مدار عقود استضافة مشاورات استراتيجية ولقاءات مصيرية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والسياسة الخارجية.

ويرى مراقبون أن انعقاد الاجتماع في هذا التوقيت يعكس رغبة الإدارة الأمريكية في تنسيق المواقف بين مختلف المؤسسات الحكومية بشأن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط.

كما يأتي اللقاء في مرحلة توصف بأنها حاسمة بالنسبة للمسارات التفاوضية والجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني، في ظل متابعة دولية واسعة لأي خطوات قد تسهم في خفض التوتر أو تؤدي إلى مزيد من التصعيد.

ومن المتوقع أن تخرج الاجتماعات برؤية موحدة تجاه القضايا المطروحة، بما يساعد الإدارة الأمريكية على التعامل مع التحديات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.