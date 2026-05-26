المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى ويشيد بدوره في إرساء السلام بالمنطقة

هنأ سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال في نص التهنئة:

"باسم الكنيسة المارونية بمصر، وبالأصالة عن نفسي، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني، والتبريكات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله القدير، أن يعيده عليكم، وعلى مصرنا الحبيبة، وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات".

وأعرب سيادة المطران في تهنئته عن عميق الشكر والتقدير لجهود فخامة الرئيس الدؤوبة، وتشجيعه المستمر لإرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا إننا نثمن غاليًا بعد نظركم، ومواقفكم المتميزة والحكيمة في مواجهة التحديات الراهنة.

كذلك، توجه راعي الإيبارشيّة بالتهنئة الخالصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والقيادات السياسية، والأمنية، وكافة مؤسسات الدولة المصرية، والشعب المصري العظيم بمسلميه ومسيحييه، داعيًا الله القدير، أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير واليمن والبركات.

واختتم سيادة المطران جورج شيحان التهنئة بالتأكيد على أن أبناء الكنيسة المارونية يرفعون صلواتهم إلى الله، لكي يعُم السلام والأمان في ربوع الشرق الأوسط، مع توجيه تضرع خاص من أجل وطننا الغالي لبنان، مع خالص التهنئة للشعب المصري العظيم، بعيد الأضحى المبارك.