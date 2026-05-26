قيادات الكنيسة الأرثوذكسية يهنئون محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بمكتبه وفدًا من القيادات الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة بني سويف، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2026/1447، وذلك في حضور بلال حبش، نائب المحافظ، وأحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

ضم الوفد الكنسي نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا، والقمص باسيليوس الأنبا بولا، دير الأنبا بولا، والقمص فام الأنطونى، دير الأنبا أنطونيوس، بمركز ناصر وبعض القساوسة بمطرانيتي بني سويف وببا.

وتقدمت القيادات الكنسية بالتهنئة لمحافظ بني سويف ونائبه، وسط أجواء سادتها المحبة والود، عكست الروح المصرية السمحة التي يشهد التاريخ على تماسكها، فيما أعرب المحافظ عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة من قيادات الكنسية الأرثوذكسية.