محافظ بني سويف يهنئ العاملين بإدارات ومكاتب الديوان العام بـ عيد الأضحى

حرص اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، على تقديم التهنئة للعاملين بديوان عام المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1447/2026 ، متمنيًا لهم التوفيق وقضاء أيام عيد سعيدة، عليهم وعلى جميع أبناء الشعب المصري، سائلًا المولى عز وجل أن تكون هذه المناسبة دافعًا جديدًا نحو مزيد من التقدم والرخاء للوطن.



جاء ذلك خلال تفقده، اليوم ، لإدارات ومكاتب الديوان العام، وفي حضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، والأستاذ أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعدد من مديري الإدارات المعنية من الشؤون الإدارية وأمن الديوان والموارد البشرية.

كما تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة لكافة أهالي وقيادات المحافظة بتلك المناسبة المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها عليهم بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.