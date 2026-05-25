حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع بني سويف

نفذت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة بني سويف، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عددًا من الجهود الميدانية المتنوعة في قطاعات النظافة العامة، ومواجهة التعديات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار المتابعة اليومية لملفات التصالح والتقنين والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ففي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري جهودها الميدانية، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بعدد من شوارع المدينة شملت مقبل الجديد وأمام مسجد الأنبياء وجسر إسلام وشارع صفية زغلول وشارع الجبالي وشارع الرياضي وميدان حارث وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وشارع بورسعيد وشارع عبد السلام عارف.

كما قامت إدارة الحدائق بتقليم الأشجار بشارع جسر إسلام وحديقة عابدين وحديقة ميدان مولد النبي، إلى جانب رفع المخلفات من عدد من القرى والتوابع بنطاق مساكن الثقافة والتبة والسلام والحكامنة وأبشنا وباها وباروط ومنشأة عاصم. وفي ملف التعديات، تم إزالة حالات أملاك دولة بقرية بياض العرب، وتعديات على الأراضي الزراعية بقرية بلفيا، مع استمرار تنفيذ حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح.

وفي مركز ومدينة ناصر، تابعت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في ملفات النظافة والتجميل والرقابة على الأسواق، حيث تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شارع جمال عبد الناصر وشارع المركز الجديد وشارع شجرة الدر وشارع سعد زغلول وشارع البنك الأهلي وطريق بني زايد وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد ومنطقة فاطمة الزهراء ومنطقة المرور ومنطقة الجامع الكبير، مع رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما تمت متابعة أعمال توريد القمح ومراجعة أعمال التشوين بالشون القروية، فيما نفذت إدارة التموين بالتنسيق مع الوحدة المحلية حملة رقابية على محلات الجزارة أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة، تضمنت التحفظ على 20 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و10 كجم لحوم جملي، إلى جانب تحرير محاضر لعدم تغطية اللحوم وعدم حمل شهادات صحية.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها المكثفة في متابعة أعمال وحدة المتغيرات المكانية الفرعية، حيث تم رصد ومراجعة المتغيرات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها، إلى جانب متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي لتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح وتقديم التيسيرات للمواطنين.

وفي ملف التعديات تم تنفيذ إزالة حالات تعدٍ بقرى أبسوج وتلت ودلهانس، بينما نفذ قسم النظافة أعمال مسح وتنظيف بعدد من شوارع المدينة شملت مختلف المناطق وشارع بورسعيد، مع رفع نواتج الأعمال والمخلفات ضمن خطة الاستعداد المبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

فيما واصل مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تم تنفيذ حملتين مشتركتين بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء لمتابعة محلات بيع اللحوم والجزارين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، وأسفرت الحملات عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، منها 11 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على المضبوطات، ومحضر لضبط 10 كجم دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك، و5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمت متابعة أعمال صيانة الكهرباء ووصلات المياه داخل مجزر إهناسيا، وتنفيذ أعمال نظافة بمحيط كنيسة مارى جرجس بسدمنت الجبل، إلى جانب مواصلة حملات طرق الأبواب لحث المواطنين على التقديم للتقنين، مع استمرار جهود الوحدات القروية في النظافة وتمهيد الطرق وصيانة الإنارة والتصدي للمخالفات.