أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

كثير من الأشخاص يشعرون بالتعب والخمول خلال اليوم رغم تناول الطعام بشكل طبيعي.



لكن الحقيقة أن نوعية الغذاء تلعب دورا مهما جدا بمستوى النشاط والتركيز والطاقة داخل الجسم.



فبعض الأطعمة تمنح الجسم طاقة مستقرة ومفيدة بينما أطعمة أخرى تعطي نشاطا سريعا ومؤقتا ثم يتبعه تعب وخمول.

لذا قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقيه ، على صفحتها الشخصية على فيسبوك، بعض الأطعمة التى تساعد على زيادة الطاقة.

الأطعمة التي تساعد على دعم الطاقة والنشاط ..

١ - الشوفان :

يحتوي على كربوهيدرات معقدة وألياف تساعد على إعطاء طاقة تدريجية وثابتة للجسم

كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعد على تحسين التركيز والنشاط خلال ساعات الصباح.



٢ - البيض :

مصدر ممتاز للبروتين والعناصر الغذائية المهمة مثل الكولين و Vitamin B12

ويساعد على دعم الطاقة والشعور بالشبع لفترة جيدة دون ارتفاع سريع بالسكر

.

٣ - صدر الدجاج :

غني بالبروتين وقليل بالدهون المشبعة مقارنة ببعض أنواع اللحوم الأخرى

لذلك يعتبر خيارا جيدا لوجبات متوازنة تدعم النشاط والطاقة خلال اليوم.



٤ - كبد البقر :

من أغنى المصادر بالحديد و Vitamin B12 المهمين لإنتاج الطاقة وتكوين الدم

لذلك قد يفيد الأشخاص الذين يعانون من ضعف التغذية أو نقص بعض الفيتامينات

لكن يفضل تناوله باعتدال وعدم الإفراط به.



٥ - الفاصوليا والبقوليات :

تحتوي على البروتين والألياف والمغنيسيوم

وهذه العناصر تساعد على إنتاج الطاقة وتحسين الشبع واستقرار السكر بالجسم.

٦ - الأسماك مثل السردين والسلمون :

غنية بالبروتين وأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة الدماغ والقلب وتساعد على تحسين النشاط والتركيز.

٧ - الجوز والمكسرات النيئة :

تحتوي على دهون صحية ومعادن مهمة تساعد الجسم على إنتاج الطاقة

كما أنها تساعد على تقليل الجوع عند تناولها باعتدال.

٨ - القهوة :

الكافيين يساعد على تحسين التركيز والانتباه لفترة مؤقتة

لكن الإفراط بها قد يؤدي إلى توتر واضطراب نوم وتسارع نبضات القلب عند بعض الأشخاص.

٩- التوت والفواكه الطازجة :

مثل الفراولة والتوت الأزرق لأنها غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تدعم نشاط الجسم وتحمي الخلايا.

١٠ - الشوكولا الداكنة :

تحتوي على نسبة أقل من السكر مقارنة بالشوكولا العادية

كما تحتوي على مضادات أكسدة وقد تساعد على تحسين المزاج والتركيز عند تناولها باعتدال.

- خطوات تساعد على تحسين الطاقة بشكل أفضل :



- النوم الجيد لساعات كافية

- شرب الماء بشكل منتظم

- التقليل من السكر الزائد والوجبات السريعة

- ممارسة المشي والنشاط البدني

- عدم إهمال نقص الحديد أو الفيتامينات

