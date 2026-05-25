أكد مدير إدارة رابطة الدول المستقلة الثانية في وزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليتشوك اليوم /الاثنين/، أن التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة في أوكرانيا، لا يمكن تحقيقها إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال بوليتشوك - في تصريح لوكالة أنباء"سبوتنيك" الروسية - "يجب على أوكرانيا العودة إلى أسس دولتها في أوائل التسعينيات، عندما اعترف المجتمع الدولي باستقلالها".

وتابع: "موقفنا بشأن حل الأزمة الأوكرانية معروف جيدًا، وهو يستند إلى تفاهم "إنكوريدج" (قمة ألاسكا بين بوتين وترامب 2025)، والمبادئ التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في يونيو 2024".

وأشار إلى أن موسكو وكييف تجريان مراسلات دبلوماسية بشأن المسائل القانونية والقنصلية عبر مينسك.

كما أعرب الدبلوماسي الروسي عن امتنانه لحلفاء بيلاروسيا وزملائها من الدول الأخرى على الخدمات، التي يقدمونها.

وفي عام 2024، حدد بوتين شرطًا للمفاوضات بشأن أوكرانيا، إذ قال: "يجب على القوات الأوكرانية الانسحاب من جميع المناطق الروسية الجديدة، ويجب على كييف التخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، على ضرورة أن يبدأ نظام كييف بالتفاوض.

وحذّر بيسكوف من أن هامش المناورة أمام أوكرانيا يتقلص مع تدهور وضعها على الجبهة، وأن استمرار الصراع بات عبثيًا وخطيرًا على الدولة ما بعد السوفيتية.