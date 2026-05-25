ترامب يشعل الجدل بصور القنبلة والوداع لإيران.. ورسائل نارية تواكب مفاوضات الاتفاق

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة واسعة من الجدل بعد نشره سلسلة صور ورسائل مثيرة عبر منصته “تروث سوشيال”.

ونشر ترامب، الأحد، صورة لقنبلة مرفقة بعبارة: “شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!”، في خطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية حادة بالتزامن مع النقاشات الجارية حول التوصل إلى تفاهم جديد مع إيران.

وسبق ذلك بساعات، نشر ترامب صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر مسيرة أمريكية تستهدف سفناً إيرانية، وأرفقها بكلمة “أديوس” الإسبانية التي تعني “وداعاً”، ما زاد من حدة التوتر والتكهنات بشأن طبيعة الرسائل الأمريكية الموجهة إلى طهران.

كما نشر، السبت، خريطة لإيران مغطاة بالعلم الأمريكي وكتب عليها عبارة “الولايات المتحدة الشرق أوسطية”، في منشور أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل.

وفي موازاة هذه الرسائل التصعيدية، كشف موقع “أكسيوس” نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي وافق على الإطار العام لمذكرة تفاهم مرتقبة بين واشنطن وطهران، إلا أن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال يواجه عقبات مرتبطة بالتفاصيل الدقيقة قيد التفاوض.

وأشار المسؤول إلى أن التحدي الأساسي حالياً يتمثل في ما إذا كانت التفاهمات الأولية ستتحول إلى اتفاق شامل وملزم بين الجانبين.

من جهته، أكد ترامب في تصريحات لشبكة “إيه بي سي” أن أي تطورات تتعلق بالاتفاق مع إيران ستكون “أخباراً جيدة فقط”، مشدداً على أنه “لا يبرم صفقات سيئة”.

ورفض الرئيس الأمريكي الخوض في تفاصيل المفاوضات، معتبراً أن الملف “متروك له بالكامل”، مجدداً موقفه الرافض لامتلاك إيران أي سلاح نووي، ومهاجماً الاتفاق النووي السابق الذي أُبرم خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واصفاً إياه بأنه “طريق مباشر” نحو امتلاك طهران للسلاح النووي.