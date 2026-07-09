أمطار في عز الصيف .. تعرف على طقس السعودية ليوم الخميس

تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة .

ووفق توقعات المركز الوطني للأرصاد في السعودية ، يمتد تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ونجران، مشيراً إلى أن مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

فيما كشف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة، ترتفع إلى 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، ويتجاوز المترين على الجزء الجنوبي، مع حالة بحر متوسطة الموج ترتفع إلى مائجة جنوباً.

الخليج العربي

أما في الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 20 و42 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي. ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين شمالاً ووسطاً، وبين نصف المتر ومتر ونصف جنوباً، مع حالة بحر متوسطة الموج في الشمال والوسط، وخفيفة إلى متوسطة في الجنوب.