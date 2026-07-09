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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل بشأن مصروفات فصول الخدمات المسائية بالمدارس الثانوية الفنية وحالات الإعفاء

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه نظراً للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وانتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والبدء في قبول الطلاب الراغبين في الإلتحاق بفصول الخدمات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي -زراعي - تجاري- فندقي) ، واستدراكا لما لوحظ في الأعوام الماضية من خلال المتابعات الميدانية لفصول الخدمات الفنية من مخالفات في النواحي المالية ( تسجيل طلاب معفيين دون مستندات - قبول الملفات بالصف الأول دون دفع الاشتراك السنوي والمصروفات الدراسية- تسجيل استمارات التقدم للدبلومات الفنية دون سداد الاشتراك السنوي والمصروفات الدراسية .... إلخ) … تقرر ما يلي:

  •   صدق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تقتصر الإعفاءات المقررة لفصول الخدمات المسائية بمدارس التعليم الثانوي الفني (صناعي-زراعي-تجارى-فندقي) طبقا لما هو مقرر بالقرار الوزاري رقم ٤٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٧ (الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم بكافة المدارس) على أن يقتصر السداد بالنسبة لهم على المصروفات المقررة بقوانين فقط ويخفض لهم نسبة ٥٠% من مقابل الاشتراك السنوي لفصول الخدمات بالتعليم الفني ، بالإضافة إلى تخفيض ٥٠٪ لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( بالخدمة / بالمعاش ) ، ولا توجد أي إعفاءات بفصول الخدمات بالتعليم الفني بنوعياتها المختلفة (صناعي-زراعي-تجاري- فندقي) بخلاف ذلك.
  •   ويتم سداد مقابل الاشتراك السنوي لفصول الخدمات بمدارس التعليم الفنى طبقا للجدول التالى :

*الصف الأول خدمات (صناعي - فندقي) : سداد كامل 2420 جنيه .. أبناء عاملين 1278 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 801 جنيه و 62 قرش


*الصف الأول خدمات زراعي : سداد كامل 2320 جنيه .. أبناء عاملين 1228 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 801 جنيه و 62 قرش


* الصف الأول خدمات تجاري : سداد كامل 2220 جنيه .. أبناء عاملين 1178 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 801 جنيه و 62 قرش

* باقي الصفوف ( صناعي - فندقي) : سداد كامل 2305 جنيه .. أبناء عاملين 1213 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 786 جنيه و 62 قرش

*باقي الصفوف زراعي : سداد كامل 2205 جنيه .. أبناء عاملين 1163 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 786 جنيه و 62 قرش

*باقي الصفوف تجاري : سداد كامل 2105 جنيه .. أبناء عاملين 1113 جنبيه و 61 قرش - أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم 786 جنيه و 62 قرش


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة للطلاب المسددين اعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١ وحتى ٢٠٢٦/٩/١ والخاضعون للقرار ٤٥ بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٧ ويصدر لهم إيصال من البريد بقيمة المصروفات المقررة بقوانين فقط يتم التنبيه المشدد على مشرفي وحدات الخدمات بالتعليم الفنى بمديريتكم الموقرة بمطالبتهم باستكمال سداد مقابل الاشتراك السنوي طبقا للفئات الموضحة

وأضافت وزار التربية والتعليم : أنه بناء على موافقة وزير التربية والتعليم بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٦ على رأى المستشار القانوني للوزير ، يتم تحرير إقرار على أولياء أمور طلاب فصول خدمات التعليم الفني بنوعياتها المختلفة (صناعي-زراعي-تجارى- فندقي ) عند الالتحاق بالصف الأول بسداد الرسوم الدراسية المقررة وقيمة الاشتراك السنوي مع بدء العام الدراسي لكل عام دراسي على حدة بالمرحلة التعليمية.

فصول الخدمات الفنية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التعليم الفني المصروفات

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