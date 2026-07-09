قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«العملية حسام حسن» .. هاكر يعرض قاعدة بيانات من الاتحاد الأرجنتيني للبيع
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل
إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية
تفاصيل أبرز حالات الغش المرصودة بلجان الثانوية العامة حتى الآن
التعليم: لجان الوزارة منتشرة بجميع المحافظات لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة
ضبط طالب أثناء محاولة الغش الاكتروني في امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
تداول إجابات الفيزياء والتاريخ أثناء تأديتهما بلجان الثانوية العامة عبر تليجرام
وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله
شروط جديدة للمعاش المبكر.. مشروع قانون أمام البرلمان | تفاصيل
من بناء الكفاءات إلى توطين التكنولوجيا | «الضبعة» تصنع المستقبل .. أمجد الوكيل يكشف أهم إرث استراتيجي للمشروع النووي
المغرب ضد فرنسا ..مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

سر قوة المجتمع في آية قرآنية.. أمين الفتوى يكشف عنها

سر قوة المجتمع في آية قرآنية
سر قوة المجتمع في آية قرآنية
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ يحمل دلالة واضحة على أهمية التعاون بين البشر، باعتباره قيمة أساسية تقوم عليها العلاقات الإنسانية في الإسلام، موضحًا أن الآية الكريمة ركزت على العمل الجماعي وليس الفردي، بما يعكس روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأوضح الطحان، خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة في برنامج "البيت" المذاع على قناة “الناس”، أن هذه الآية تمثل قاعدة عامة أو دستورًا إلهيًا ينظم سلوك الأفراد في تعاملاتهم اليومية، حيث تحث على التعاون في كل ما هو خير وصلاح، مبينًا أن لفظ "البر" يتسع ليشمل مختلف صور الإحسان والعمل الصالح، في حين ترتبط "التقوى" بمراقبة الله واستحضار رضاه في كل قول وفعل.

وقال إن مفهوم التعاون في الإسلام ليس مفتوحًا بلا ضوابط، بل يرتبط بشرط أساسي وهو أن يكون في إطار الخير فقط، مستشهدًا ببقية الآية: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾، مؤكدًا أن هذا التوجيه الإلهي يحقق التوازن داخل المجتمع، ويمنع الانزلاق نحو السلوكيات السلبية، ويوجه الجهود نحو البناء والتنمية.

وأضاف أن هذا المعنى تجسد بشكل عملي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا إلى ترسيخ قيم التكافل والمحبة بين الناس، كما ورد في قوله: «خيركم خيركم لأهله»، وكذلك قوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، موضحًا أن هذه المبادئ تبدأ من نطاق الأسرة ثم تمتد لتشمل المجتمع بأكمله.

وشدد أمين الفتوى على أن النية تلعب دورًا جوهريًا في تحقيق مفهوم التعاون الحقيقي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، موضحًا أن أي عمل جماعي إذا شابه الرياء أو السعي لتحقيق مصالح شخصية يفقد قيمته الحقيقية، وقد يتحول إلى مجرد مظهر خارجي لا يحقق أهدافه المرجوة.

ولفت إلى أن الإخلاص في العمل واستحضار مراقبة الله يجعل التعاون أكثر تأثيرًا واستمرارية، ويحول الجهود المشتركة إلى وسيلة حقيقية لنشر الخير وتحقيق المصلحة العامة، بعيدًا عن الأنانية أو حب الظهور، بما يسهم في تعزيز تماسك المجتمع واستقراره.

دار الإفتاء أمين الفتوى البر والتقوى الأخلاق الإسلامية النية في الإسلام التكافل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الذهب

الذهب يقلص خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

استشاري مناعة تحذر من تناول المكملات الغذائية والأعشاب دون استشارة طبية

جانب من الحلقة

بسنت صفوت: الإجازة لا تتطلب ميزانية كبيرة.. وهذه أفضل الوجهات للعائلات داخل مصر

فرصة إسبانيا بالفوز أمام بلجيكا أعلى بكثير

محلل رياضى: فرصة إسبانيا بالفوز أمام بلجيكا أعلى بكثير

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد