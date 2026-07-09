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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اليوم.. طلاب الأدبي يسدلون الستار على امتحانات الثانوية الأزهرية بمادة الأدب والنصوص

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
عبد الرحمن محمد

يختتم طلاب وطالبات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يؤدون امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، في ختام ماراثون الامتحانات للعام الحالي، وسط إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان.

وكانت امتحانات القسم العلمي قد انتهت أمس، الأربعاء 8 يوليو 2026، لتُسدل الستار اليوم على امتحانات الثانوية الأزهرية بالكامل بانتهاء طلاب القسم الأدبي من أداء آخر موادهم.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أن الأزهر استكمل جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة قبل انطلاق الامتحانات، مع توجيهات واضحة بتوفير بيئة مناسبة داخل اللجان تضمن الهدوء والانضباط، بما يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

وقال إن الأزهر الشريف حرص على الإعداد المبكر لموسم الامتحانات من خلال تنفيذ خطة شاملة تضمنت تجهيز مقار اللجان، ومراجعة جميع الجوانب التنظيمية، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على مستوى الانضباط داخل اللجان، والعمل على خروج امتحانات الثانوية الأزهرية بصورة منظمة تعكس مكانة الأزهر الشريف ودوره التعليمي والدعوي.

متابعة الحالات الصحية للطلاب

وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني أن الأزهر الشريف وفر طبيبًا داخل كل لجنة امتحانية لمتابعة الحالات الصحية للطلاب والتعامل الفوري مع أي ظرف طارئ، مشددًا على أن الأعذار الطبية الخاصة بالطلاب لا يُعتد بها إلا من خلال لجنة طبية معتمدة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وقال إن عملية الاختيار تتم بعناية ودقة شديدتين، مع التأكيد المستمر على ضرورة حسن معاملة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

وأضاف أن أعمال التصحيح تبدأ عقب انتهاء الامتحانات، وأن أوراق الإجابة تخضع لثلاث مراحل من المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق أعلى درجات الدقة وحصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدد الشيخ أيمن عبد الغني على أن الأزهر الشريف ينظر إلى امتحانات الثانوية الأزهرية باعتبارها مسؤولية تعليمية وتربوية كبرى، ويعمل على توفير جميع الإمكانات التي تكفل خروجها بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالة التعليم الأزهري.

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة، منهم 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، بواقع 45 ألفًا و633 طالبًا و36 ألفًا و733 طالبة.

فيما يبلغ إجمالي طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، بواقع 41 ألفًا و468 طالبًا و39 ألفًا و843 طالبة، وذلك من خلال 581 لجنة رئيسة على مستوى الجمهورية تضم 10 آلاف و230 لجنة فرعية، ويشارك في أعمال الملاحظة 22 ألفًا و660 معلمًا ومعلمة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط الكامل وضمان انتظام سير الامتحانات.

الثانوية الأزهرية امتحانات الأزهر الشيخ أيمن عبدالغني الأزهر الأدب والنصوص

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